I tifosi della Cremonese pazzi per Jamie Vardy: che accoglienza in città!

Jamie Vardy arriva ufficialmente alla Cremonese con una tifoseria in grande festa per una settimana indimenticabile. Prima la vittoria contro il Milan, poi un calciomercato stellare, con grandissimo entusiasmo in città.

Una settimana da ricordare per la Cremonese con l'arrivo stellare di Jamie Vardy e la vittoria in trasferta a San Siro contro il Milan. Il grande acquisto ha fatto impazzire i tifosi, celebrando una sinergia forte in un video pubblicato sui canali social del club che ha fatto impazzire l'intera città. Video credits Cremonese, Instagram