Dal palco del Festival dello Sport Gazzetta a Trento Zlatan Ibrahimovic ha parlato di Rafael Leao, numero 10 del Milan.

Luigi Garlando, dopo il tacco di Leao in Champions ho scritto che deve decidere se essere Balotelli... "No no, non si può neanche paragonare. Se fa gol la è un genio. Solo i geni capiscono cosa devono fare lì. Per questo lui è la e Balotelli è in tribuna".