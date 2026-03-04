Dal baratro del campionato britannico arriva la sorprendente vittoria del Wolverhampton ai danni dei Reds campioni in carica

Battere un club leggendario come il Liverpool non è cosa da tutti giorni, soprattutto alla luce di una stagione che potrebbe concludersi con una drammatica retrocessione in Championship. Ma il Wolverhampton si gode intanto la vittoria contro i Reds campioni in carica: così i Wolves hanno festeggiato tra musica e balli negli spogliatoi. Per loro la seconda vittoria consecutiva (dopo anche quella contro l'Aston Villa), la terza in totale in Premier League. Secondo alcune fonti britanniche, i dirigenti del club avrebbero poi fatto notare alla squadra di essere ancora ultimi in campionato - insomma, i soliti guasta feste! Credits video: account ufficiale dei Wolves su X