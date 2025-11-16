derbyderbyderby calcio estero Il Barcellona incanta in allenamento con la sfida dei due tocchi
SHOW IN CAMPO
Il Barcellona incanta in allenamento con la sfida dei due tocchi
00:15
Ogni allenamento del Barcellona è un vero show per gli amanti del calcio tra tiki taka, tanta tecnica ma anche grande divertimento. Questo è proprio lo spirito che emerge durante l'ultima sessione blaugrana, dove tre giocatori si sono sfidati...
In allenamento così come in partita: le skill tecniche dei calciatori del Barcellona sono davvero incredibili, studiando non solo al meglio le mosse per le prossime partite ma al contempo divertendosi giocando insieme. In un video divulgato dal canale social ufficiale del club, tre calciatori si sfidano nella challenge dei tre tocchi, entusiasmando i presenti con le loro abilità. Il risultato? Tutto da gustare! Video credits: Fc Barcelona, Instagram.