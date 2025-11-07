Il Camp Nou ha riaperto questa mattina dopo oltre due anni di lavori per una sessione di allenamento a porte

Dopo 894 giorni, il Barcellona è ritornato finalmente sul prato del Camp Nou. Questa mattina si sono riaperte le porte del rinnovato stadio dei blaugrana per una seduta di allenamento di fronte a 20.000 spettatori. Si tratta di un primo passo verso la riapertura dell'impianto, che sarà graduale in attesa di completare tutti i lavori e di ottenere le licenze necessarie (Credits: @fcbarcelona)