Il bel gesto di Oshoala, torna in Nigeria per allenarsi con il suo primo club

Il percorso della Nigeria Femminile nel torneo di calcio olimpico di Parigi 2024 è stato un fallimento: le Super Eagles sono state eliminate ai gironi avendo chiuso all'ultimo posto con 3 ko.

La 29enne attaccante e superstar nigeriana, Asisat Oshoala, in forza al Bay FC di San Jose (California) ed ex Liverpool, Arsenal e Barcellona (tra le altre), si è resa protagonista di un bellissimo gesto. Si è recata in Nigeria pochi giorni dopo l'eliminazione da Parigi 2024 per allenarsi con il suo primo club, l'FC Robo Queens. (Fonte Video Account X ÁFRICA FUTBOLERA).