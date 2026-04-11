derbyderbyderby calcio estero Il Bournemouth batte l’Arsenal: l’esultanza delle Cherries nel silenzio dell’Emirates
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Il Bournemouth batte l’Arsenal: l’esultanza delle Cherries nel silenzio dell’Emirates
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Il Bournemouth vince a sorpresa in casa dell'Arsenal e tiene apertissime le speranze di rimonta del City: l'esultanza a fine partita
Pomeriggio da dimenticare per l'Arsenal, che, forse alle prese con le scorie della Champions, cade in casa contro il Bournemouth e riapre la corsa al titolo. Inutile il gol di Gyokeres, che risponde nel primo tempo a Kroupi: nella ripresa decide la rete di Scott al 74'. Al fischio finale, nel silenzio dell'Emirates rimbombano solo le voci di festa delle Cherries (Credits @fcbournemouth)