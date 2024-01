Il Christmas Show 2023 dello Sporting Milano 3: in ricordo di Silvio Berlusconi

Pubblico delle grandi occasioni al Christmas show, il gran galà di Natale dello Sporting Milano 3 giunto alla settima edizione. Consegnati i premi “Il Cuore nel cristallo“. Per l’occasione il palasport dello Sporting è stato trasformato in...

Christmas Show in Tv: il Gala dello Sporting con il suo grande spettacolo di artisti ed ospiti prestigiosi, è andato in onda anche lo scorso sabato 30 dicembre , alle 21.00 in prima serata, su Canale Italia (ch 71 del digitale terrestre per chi è in Lombardia) o su altri canali in altre Regioni