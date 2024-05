Il derby dei desideri del milanista Confalonieri: “Ah Marotta…”

Così Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset e tifoso del Milan, al momento di ritirare il premio Rosa Camuna 2024: "Un po’ di dispiacere vedere tutti questi interisti qui, poi anche l’Atalanta ha il nerazzurro"...

Non solo: "L’avessimo Marotta noi, 'sti americani qui… Vogliono il bilancio”. In effetti, in Regione Lombardia, erano presenti anche l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, e il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi.