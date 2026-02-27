derbyderbyderby calcio italiano Il Genoa si sfida…all’ultima canzone: standing ovation per Colombo
DILLO CON UNA CANZONE
Il Genoa si sfida…all’ultima canzone: standing ovation per Colombo
01:54
Il Genoa lascia momentaneamente il campo da gioco per sfidarsi in una challenge molto diversa: cantare la propria canzone preferita. Nella settimana di Sanremo i calciatori duellano all'ultima nota con risultati davvero divertenti ma anche...
La passione per il calcio si intreccia spesso con quella della musica, accompagnando non solo le sfide più tensive ma anche i momenti personali maggiormente intensi. Una compagna della quotidianità, con le note che possono significare carica, sfogo e sollievo. Ben lo sanno i calciatori del Genoa che si sfidano in una challenge molto particolare nella settimana di Sanremo, tutta da cantare. Chi la spunterà? Un piccolo indizio: occhio al gran finale con Lorenzo Colombo! Video credits: Genoa Cfc, Instagram.