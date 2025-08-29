derbyderbyderby calcio estero Il Kairat Almaty pesca il Real Madrid in Champions: la reazione al sorteggio
Il video
Il Kairat Almaty pesca il Real Madrid in Champions: la reazione al sorteggio
00:42
Le urne di Montecarlo sorteggiano il Kairat Almaty sul cammino del Real Madrid: tutta la gioia della formazione kazaka
La prima volta in Champions League non si scorda mai, e dover ospitare in casa propria le stelle del Real Madrid renderà tutto ancor più epico. Il club condivide sui propri social il momento del sorteggio in cui la formazione kazaka scopre di dover affrontare i blancos: la reazione è tutta da vedere (Fonte Video Account Instagram Kairat Almaty)