derbyderbyderby calcio estero Il Kaiserslautern sorprende tutti con l’incredibile coreografia nel derby con il Karlsruhe

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Il Kaiserslautern sorprende tutti con l’incredibile coreografia nel derby con il Karlsruhe

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Alessia Bartiromo
17 marzo

Un momento molto suggestivo in Germania con la splendida coreografia animata del Kaiserslautern nel derby vinto 3-0 contro il Karlsruhe

Un derby è sempre un derby, ancor più quando è particolarmente sentito. In Bundesliga 2 si sono sfidati Kaiserslautern e Karlsruhe, con la vittoria dei padroni di casa per 3-0 con le reti di Sahin in avvio, il raddoppio di Berisha al 14' e Mandatov nel finale. Prima dell'inizio del match, i calciatori sono stati accolti da una splendida coreografia dei tifosi di casa che rappresentavano i gol della vittoria della coppa del 1996, quando la squadra retrocessa dalla Bundesliga vinse 1-0. Un momento davvero emozionante, per un match che resterà ancora di più nella storia. Video credits: kevin_klmmr, Instagram