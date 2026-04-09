Il Lecce scende in campo con dei cuccioli per una splendida iniziativa

Una bellissima iniziativa quella del Lecce che, nella scorsa gara contro l'Atalanta, è sceso in campo con dei tenerissimi cuccioli di cane per la campagna di sensibilizzazione promossa in sinergia con il Rifugio di Aura e l’associazione Dacci...

La cassa di risonanza del calcio per un messaggio ancora più grande. È stata questa la missione del Lecce che, prima delle gara contro l'Atalanta, è sceso in campo con teneri cuccioli di cane. Danilo Veiga, Paco Esteban e Serena D’Amico hanno così testimoniato la vicinanza del Club verso il Rifugio di Aura, punto di riferimento per il recupero dei cani abbandonati, sia alla colonia felina del Cimitero Monumentale, che assicura cure quotidiane a oltre 300 gatti. I calciatori hanno così fatto il loro ingresso sul terreno di gioco accompagnati da alcuni cagnolini in cerca di casa, che possono essere adottati contattando il numero dedicato online. Video credits: US Lecce, Instagram.