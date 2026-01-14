Il Marsiglia si inchina al Bayeux, club di quinta divisione, che ha riempito uno stadio da 21mila posti per la sfida di Coppa di Francia

In campo è stata una disfatta, ma quella vissuta dal Bayeux FC è stata senza alcun dubbio una serata storica. Il club, che milita in Regional 1, ha fatto registrare il sold out allo Stade Michel d'Ornano, impianto da 21mila posti dove gioca il Caen, per la sfida di Coupe de France contro l'Olympique Marsiglia. È finita 9-0, ma poco importa. È stata una grande festa e lo hanno capito anche i giocatori dell'OM, che a fine partita si sono intrattenuti a scattare foto, scambiare maglie e firmare autografi, fino al pasillo de honor che ha concluso la serata (credits TT @Karimattab)