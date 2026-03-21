Il Milan celebra il compleanno di Ronaldinho: “Tanti auguri campione”

"Un giocatore che ogni rossonero potrebbe guardare a ripetizione". E' così che il Milan ricorda il compleanno oggi dell'ex campione rossonero Ronaldinho, che spegne 46 candeline. Il club rossonero celebra questo giorno speciale con un video...

Successi, trofei, vittorie e grandissimi riconoscimenti di squadra e personali. La carriera di Ronaldinho è stata incredibile, vestendo il rossonero dal 2008 al 2011 collezionando 76 presenze e ben 20 gol. Nel giorno del suo compleanno spegnendo oggi 46 candeline, il Milan ha deciso di ricordare le prodezze del campione con un video celebrativo molto intenso, raccogliendo alcune delle sue prodezze e skills in campo. Tantissimi i commenti dei tifosi, che lo ricordano tra entusiasmo e nostalgia per il suo incredibile talento. Video credits: Ac Milan, Instagram.