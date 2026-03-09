Il derby della Madonnina è rossonero con il Milan che ringrazia Estupinan per la rete decisiva che ha battuto l'Inter. Campionato virtualmente riaperto con la vetta nerazzurra che ora dista sette lunghezze e la grande festa dei giocatori in campo...

Il derby è sempre il derby, ancor più se è quello di Milano. Nella notte di San Siro le luci sono tutte rossonere, sorridendo alla squadra di Allegri che archivia di misura la pratica Inter, superando la capolista con la rete di Estupinan al 35'. Tre punti pesantissimi per una classifica che si accorcia, portando Tomori e compagni a sette lunghezze proprio dagli avversari. Campionato virtualmente riaperto e la grande festa al triplice fischio finale, con Modric particolarmente soddisfatto della prestazione della squadra e che si diverte con cori e saltelli. Video credits: Ac Milan, Instagram.