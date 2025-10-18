Il Napoli presenta il nuovo kit Halloween per un pezzo da collezione incredibile per i tifosi. Non solo dettagli noir che rimandano alla nota festività ma anche un particolare fluorescente accanto al logo del club che lo rende davvero unico.

Un video in stile horror presenta il nuovo kit gara del Napoli dedicato ad Halloween, con colori e dettagli a tema che stanno già facendo impazzire i tifosi. La silhouette di uno scheletro per la parte anteriore con pipistrelli e sfumature e il particolare delle mani di un mostro che stringe il logo del club partenopeo, diventando fluorescente al buio. Insomma, un risultato davvero unico nel suo genere. Video credits SSC NAPOLI.