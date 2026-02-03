Durante la gara del Wolverhampton contro il Newcastle dello scorso 18 gennaio, il piccolo Rory era stato immortalato allo stadio in un momento di disperazione: il padre gli aveva rubato un nuggets. Ecco che il club decide di rimediare,...

Mai rubare dei nuggets a un bambino, anche se è tuo figlio! Ben lo sa adesso il papà del piccolo Rory, tifosissimo del Wolverhampton che, prima del match contro il Newcastle era stato protagonista inconsapevole di un momento davvero particolare. Il padre infatti aveva prelevato un gustoso bocconcino dal suo pacchetto, lasciando il piccolo in lacrime. Il club, che ha assistito alla scena dai maxischermi, ha deciso di rimediare qualche giorno dopo con una consegna speciale per Rory sugli spalti, questa volta senza che nessuno possa rubargliela!!! Video credits: Wolves, Instagram