Il Palermo celebra con un meme il terzo gol stagionale di Ceccaroni

Quarto posto in classifica a cinque punti dalla vetta. Il magic moment del Palermo in serie B prosegue inesorabilmente, nella quinta gara consecutiva nella quale sigla tre reti, conquistando un poker di successi e un pirotecnico pareggio contro la Sampdoria. Nella gara di ieri in casa contro il Sudtirol altri tre punti importanti arrivati con le marcature di Pohjanpalo, Le Douaron e Ceccaroni, con quest'ultimo al terzo sigillo stagionale, migliorando il proprio record personale. Per cristallizzare questo momento, il Palermo gli ha dedicato un video molto iconico sui suoi canali social, facendo impazzire i tifosi. Video credits: Palermo, Instagram.