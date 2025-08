Giovanni Di Lorenzo è uno dei leader del Napoli dentro e fuori dal campo, indiscusso capitano. Durante il ritiro di Castel di Sangro, ha incontrato i suoi ex compagni della Reggina per un momento davvero speciale insieme.

Cosimo Forgione e Matteo D'Alessandro giocano nell'Atletico Ascoli e conoscono benissimo Giovanni Di Lorenzo. Con loro i primi passi nella Reggina, per un percorso indimenticabile che ha lanciato poi il 22 azzurro nel calcio che conta. Un legame che non si spezza e non muta nel tempo, non dimenticando mai chi c'era nei momenti più importanti. Video credits Cosimo Forgione, Instagram