derbyderbyderby calcio italiano serie a Il ritorno del Capitano! L’Inter annuncia il recupero di Lautaro Martinez in grande stile

He's back!

Il ritorno del Capitano! L’Inter annuncia il recupero di Lautaro Martinez in grande stile

desc img
01:08
Samuele Amato
4 aprile

Un leader che manca dalla notte gelida di Bodo del 24 febbraio: il Toro argentino è pronto a guidare i nerazzurri di Cristian Chivu

Quanto era mancato un capitano del genere? Basti andare a vedere le ultime prestazioni dell'Inter che, senza Lautaro Martinez, ha faticato e lasciato punti. Ma l'infortunio è rientrato e ora il tecnico interista è pronto a lanciarlo dal primo minuto contro la Roma. Per il ritorno del Capitano, il club ha deciso di annunciarlo in grande stile con un video degli allenamenti del numero 10 nerazzurro e le sue frasi che caricano l'ambiente per la volata finale verso il 21esimo tricolore. Ma comunque vada, i nerazzurri lo dicono alla fine: "El Toro is back". Credits video: "Inter" su X