Un leader che manca dalla notte gelida di Bodo del 24 febbraio: il Toro argentino è pronto a guidare i nerazzurri di Cristian Chivu

Quanto era mancato un capitano del genere? Basti andare a vedere le ultime prestazioni dell'Inter che, senza Lautaro Martinez, ha faticato e lasciato punti. Ma l'infortunio è rientrato e ora il tecnico interista è pronto a lanciarlo dal primo minuto contro la Roma. Per il ritorno del Capitano, il club ha deciso di annunciarlo in grande stile con un video degli allenamenti del numero 10 nerazzurro e le sue frasi che caricano l'ambiente per la volata finale verso il 21esimo tricolore. Ma comunque vada, i nerazzurri lo dicono alla fine: "El Toro is back". Credits video: "Inter" su X