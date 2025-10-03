Il Sassuolo celebra il caffè con i suoi campioni e una clip tutta da ridere

La giornata del caffè non poteva passare inosservata in casa Sassuolo con un video divertente che ha incluso i suoi giocatori in una sfida tutta da ridere

Il club neroverde ha coinvolto i suoi calciatori per celebrare la giornata del caffè con un quiz molto divertente e alcune domande a tema: c'è chi ha risposto bene, chi ha commesso gravi errori e chi è caduto nei tranelli tesi, il tutto tra sorrisi, scherzi e tanto buonumore. Video credits Sassuolo, Instragram