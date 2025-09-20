Il Sassuolo stupisce i tifosi con una terza maglia da urlo

Linee vintage e un'esplosione di colori, molto diversi rispetto a quelli classici del primo kit gara. La presentazione della terza maglia del Sassuolo lascia tutti a bocca aperta con un video super divertente che ha come protagonista Coulibaly.

Non smette di sorprendere i propri tifosi il Sassuolo che lancia la terza maglia con un divertente contenuto social che ha come protagonista Woyo Coulibaly. In una transizione musicale, il calciatore indossa la nuova shirt, dai toni brillanti e che gioca con il design di ispirazione vintage che sta raccogliendo già tantissimi consensi tra i supporter, candidandosi già ad essere da collezione. Video credits Sassuolo, Instagram.