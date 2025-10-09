Una mattinata davvero speciale in casa Siviglia con i festeggiamenti di tutta la squadra per la guarigione di Pamela, la moglie di Marcão, dopo un brutto male. I giocatori le hanno consegnato una maglia speciale dedicandole un applauso di cuore...

Certe battaglie vanno assolutamente vinte, senza mai mollare, con il carattere di chi sa che sarà difficile ma mai impossibile. Pamela, la moglie del calciatore del Siviglia Marcão ha finalmente sconfitto il cancro e la squadra spagnola le ha dedicato un momento davvero commovente in allenamento, consegnandole una maglia speciale tra gli applausi commossi di tutto il gruppo. Video credits Sevilla Fc, Instagram.