Il montenegrino perde completamente la testa e aggredisce l'avversario: per lui tre giornate di squalifica, ma si attendono ulteriori sanzioni

Un carattere difficile, ma certamente non può essere una scusa per il suo comportamento. Ancora una volta Milutin Osmajic è protagonista in negativo della stagione del Preston North End, stavolta nella sconfitta casalinga per 3 a 0 contro l'Hull City. Nella partita di Championship di ieri, l'attaccante montenegrino classe 1999 ha risposto malamente ad un contatto di gioco, nei minuti di recupero del secondo tempo: l'avversario in questione è stato colpito da una testata del centravanti. Scena che è stata vista dal direttore di gara che ha estratto il rosso diretto. Per Osmajic saranno tre le giornate di squalifica. Credits video: North End Podcast su X