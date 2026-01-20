Il trailer di Inter-Arsenal fa impazzire i tifosi tra Sound Siro e i Pink Floyd

Wish you were here dei Pink Floyd fa da colonna sonora al big match di Champions League questa sera tra Inter e Arsenal. I nerazzurri sfidano la capolista del super girone d'Europa tra le emozioni e la grande suggestione del trailer del match...

San Siro è pronto a trasformarsi in Sound Siro per una notte, con le note dei Pink Floyd che riecheggiano a poche ore da una sfida dall'immenso fascino. Inter e Arsenal si sfideranno questa sera con tre punti in palio pesantissimi per il girone di Champions e per caricare ancora di più l'ambiente, il club nerazzurro ha divulgato sui suoi canali social un bellissimo video che unisce la storia interista con la cultura londinese, in un melting pot di elementi che hanno colpito tantissimo i tifosi. Video credits: Inter, Instagram.