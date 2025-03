Davvero surreale quanto accaduto prima del fischio d'inizio del match tra Arda Kardzhali e Levski Sofia (finita 1-1) del massimo campionato bulgaro. È stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Petko Ganchev. Solo che è ancora vivo...

Roba da non credere. L'ex calciatore bulgaro classe 1946, stella dell'Arda Kardzhali con cui ha segnato più di 120 gol, è stato ricordato prima del match contro il Levski Sofia con un minuto di silenzio in sua memoria. Ma Ganchev, in realtà, è vivo e vegeto e ha così raccontato il momento in cui ha scoperto di "essere morto" in TV: "Entro nel cortile di casa e mia moglie mi accoglie in lacrime gridando che avevano annunciato la mia morte in TV. Non riuscivo a capire cosa mi stesse dicendo e cosa fosse successo". (Fonte Video Account X Спортс).