Allo stadio come inviato televisivo per la Supercopa do Brasil, Felipe Melo ha sfiorato lo scontro con alcuni tifosi del Corinthians

Tra Felipe Melo e i tifosi del Corinthians non corre affatto buon sangue e il motivo, oltre a qualche screzio di campo, risiede nel passato del brasiliano con il Palmeiras. Timão e Verdão sono infatti acerrimi rivali e così, quando l'ex calciatore ha incrociato alcuni tifosi in tribuna per la Supercoppa contro il Flamengo, è riemersa qualche vecchia ruggine. Prima volano parole, poi si arriva anche al contatto fisico (Credits X @flazoeiro_)