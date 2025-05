Ieri sera, l'Inter ha regalato ai propri sostenitori una partita epica, che resterà negli annali della storia della Champions League. I nerazzurri hanno battuto il Barcellona dopo una partita sofferta al massimo da entrambe le parti.

Prima il doppio vantaggio nerazzurro con Lautaro Martinez e Calhanoglu nel primo tempo. Poi, nella ripresa, la rimonta Blaugrana con Eric Garcia, Dani Olmo e Raphinha. Al minuto 93, Francesco Acerbi ha pareggiato i conti portando la partita ai supplementari, dove Davide Frattesi ha segnato il 4-3 per i nerazzurri, risultando poi decisivo per l'esito finale della partita. Il terzo gol del Barcellona, quello segnato da Raphinha, sembrava una mazzata per l'Inter ed i suoi tifosi. Infatti, dopo la rete del brasiliano, diversi sostenitori nerazzurri hanno deciso di lasciare San Siro. Il boato del Meazza al momento del gol di Acerbi, però, li ha spinti a rientrare per tornare sugli spalti. Tuttavia, gli steward dello stadio hanno impedito loro l'ingresso nello stadio. Alla fine, questi sostenitori non hanno potuto vedere dal vivo la propria squadra vincere contro il Barça. (Video TNT Sport Brazil)