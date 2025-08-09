derbyderbyderby calcio italiano Inter, la serata no di Calhanoglu: doppio giallo nel primo tempo contro il Monaco
Inter, la serata no di Calhanoglu: doppio giallo nel primo tempo contro il Monaco
00:28
Una serata decisamente no per Hakan Calhanoglu che lascia l'Inter in inferiorità numerica nel primo tempo dell'amichevole contro il Monaco per un doppio fallo che gli è costato il cartellino rosso.
Una serata alquanto particolare per i nerazzurri in amichevole contro il Monaco, costretti a giocare con l'uomo in meno già dal primo tempo per il doppio cartellino giallo rimediato dal turco per due falli a centrocampo. Nonostante il percorso in salita, l'Inter riesce a conquistare la vittoria in rimonta per 2-1 con le reti di Lautaro e Bonny. Video credits: Dazn Italia