derbyderbyderby calcio estero Inter Miami, Leo Messi incanta anche in allenamento: le sue skill sono pazzesche
La curiosità
Inter Miami, Leo Messi incanta anche in allenamento: le sue skill sono pazzesche
00:15
Leo Messi incanta con la maglia dell'Inter Miami non solo durante le partite ma anche in allenamento, dando vita a una vera e propria sfida con i compagni alle spalle della porta. Prima la sfera stampata sulla traversa, poi l'incredibile rete tra...
Un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, un leader indiscusso ma anche un compagno di squadra molto divertente. Leo Messi fa faville durante l'allenamento della sua squadra, vincendo un'incredibile sfida con i compagni con i classici tiri no look alle spalle della porta. Prima la sfera si stampa sulla traversa, poi con il secondo tiro entra morbida in rete tra grandi sorrisi e meritati applausi. Video credits: Inter Miami, Instagram.