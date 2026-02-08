Inter Miami, Leo Messi non si ferma più: altro gol e assist in pre season

Un'altra serata splendida per Leo Messi con l'Inter Miami, in uno stato di forma smagliante. Nell'amichevole pre season contro il Barcellona SC, l'argentino ha confezionato un bellissimo assist per il primo gol in rosanero di Berterame e ha...

Prosegue la pre season per l'Inter Miami di Leo Messi, con l'amichevole al cospetto del Barcellona SC. Un gol e un assist di pregevole fattura che innesca in rete Berterame per la sua prima rete in rosanero, che conferma il magic moment dell'argentino. Tifosi in visibilio in particolar modo per la sua marcatura, su azione personale tra dribbling e uno scatto in velocità, con una conclusione precisa e di potenza. Osannato allo stadio e sui social, è sempre più il simbolo della squadra, senza intenzione di mollare la presa. Video credits: Inter Miami, Instagram.