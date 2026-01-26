Inter Miami, un tifoso stringe la mano a Messi prima del calcio d’angolo

Non solo un talentuoso giocatore bensì un vero e proprio idolo per milioni di tifosi in tutto il mondo. Leo Messi sta facendo magie con la maglia dell'Inter Miami e un tifoso ha pubblicato sui social un momento davvero speciale, quando gli ha...

Un calcio d'angolo dell'Inter Miami e Leo Messi lì, a un passo. Un'occasione troppo ghiotta per non approfittarne e stringergli la mano, così come fa un tifoso-fotografo a bordo campo che approfitta di un momento di pausa del gioco per salutare il talentuoso 10. Il video è diventato virale, con varie riprese da più angolazioni che immortalano il sorriso della Pulce, sempre disponibile con i fan e i tifosi...anche durante un match importante. Video credits: rodrigo270796, Instagram.