derbyderbyderby calcio estero L’Irlanda sogna il Mondiale: obiettivo qualificazione con i Red Hot Chili Peppers di sottofondo
Qualificazione Mondiale
L’Irlanda sogna il Mondiale: obiettivo qualificazione con i Red Hot Chili Peppers di sottofondo
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La Jack's Army per tornare nella competizione più ambita dopo 24 anni: sui social, la nazionale in verde pubblica un video del percorso fino ai play-off
Ora o mai più per un sogno che i Boys in Green sognano dall'ultima partecipazione avvenuta nel 2002. La Nazionale della Repubblica d'Irlanda si prepara ad affrontare la Repubblica Ceca per qualificarsi al Mondiale di Messico, USA, Canada 2026. Lo fa celebrando un percorso nella fase preliminare che ha dell'incredibile e che culmina con la tripletta di Tomas Parrott con il gol al 96esimo contro l'Ungheria. L'Eire si carica con "Otherside" dei Red Hot Chili Peppers per questi play-off che interromperebbero un digiuno di 24 anni dalla Coppa del Mondo. Credits video: Ireland Football