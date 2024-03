Istanbul, derby in arrivo: i tifosi Besiktas lanciano la sfida “Nessuno più grande di noi”

Il Besiktas arriva al derby di domani 3 marzo contro il Galatasaray, con 26 punti in meno rispetto alla rivale capolista del campionato...

Anche per questo i tifosi si fanno forze. All'inizio del weekend del derby di Istanbul fra Besiktas e Galatasaray, i tifosi padroni di casa hanno srotolato uno striscione in città: "Non c'è niente e nessuno di più grande del Besiktas".