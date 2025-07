Le bellissime immagini delle ragazze del c.t. Soncin: si balla e si canta Natasha Bedingfield con la speranza di continuare questo percorso da sogno

Sono passati 28 anni dall'ultima semifinale giocata dalla Nazionale italiana femminile e ora, dopo una grandissima prestazione della squadra, le Azzurre tornano a giocare il turno. Lo faranno per la prima volta da quando il torneo è a 16 squadre. Un traguardo, quello dell'Italia femminile del commissario tecnico Andrea Soncin, che fa sognare un Paese e il movimento della categoria. La partita contro la Norvegia è stata eroica e il successo è targata dall'infinita Cristiana Girelli, autrice di una doppietta e del gol-vittoria al 90esimo. La vittoria ha chiaramente mandato in estasi i tifosi presenti allo stadio di Ginevra e le ragazze non hanno smesso di festeggiare. Ora le Azzurre credono nel sogno, come lo dimostrano le immagini delle ragazze che si esibiscono nell'intonare il ritornello di "Unwritten" di Natasha Bedingfield, dove le parole sono portatrici della speranza di scrivere una storia stupenda e inedita.