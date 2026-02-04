Distrazione grossolana sul recupero palla grazie ad Araujo: il portiere blaugrana si dimentica la linea di fondocampo per andare a ringraziare il suo difensore

Il Barcellona sembra aver trovato il suo "numero 1" in porta: tra i pali Joan Garcia sembra aver dato sicurezza ai blaugrana, come si è visto nella sfida di ieri sera contro l'Albacete. I catalani si ritrovano a sfidare i "killer" del Real Madrid, in una partita abbastanza sofferta e dove solo il gol di Araujo e una super prestazione dell'estremo difensore hanno potuto sventare il pericolo. Proprio i due calciatori del Barcellona sono protagonisti di un errore grossolano, più del portiere, sul finale del primo tempo. Il difensore riesce a chiudere la traiettoria di una palla velenosa che arriva in area, permettendo l'intervento di Joan Garcia: il 24enne spagnolo, però, per ringraziare la copertura di Araujo va a dargli una pacca andando fuori dalla linea di fondo campo. Esito: calcio d'angolo per l'Albacete!