Joao Felix a pesca di squali a Miami: pioggia di polemiche sui social

Un momento in salita per Joao Felix, giocatore del Milan in prestito da Chelsea. Durante le sue vacanze in America con gli amici, ha postato dei video della pesca con gli squali, accusato di crimini contro gli animali.

Non sono piaciuti ai tifosi i video postati sui social da Joao Felix nei quali si diverte con gli amici in vacanza a Miami per una sessione di pesca agli squali. In uno di quelli caricati sulla sua pagina Instagram, si nota un esemplare agonizzante ributtato in mare, lanciando l'allarme tra gli ambientalisti che lo accusano di crudeltà contro gli animali. Video Credits Joao Felix, Instagram