derbyderbyderby calcio italiano Juve, sessione di autografi per Spalletti: il siparietto con un tifoso
Juventus
Juve, sessione di autografi per Spalletti: il siparietto con un tifoso
00:21
Luciano Spalletti si ferma per qualche firma... ma qualcosa va storto: la reazione del tecnico bianconero fa il giro del web
Luciano Spalletti viene fermato per qualche foto ricordo e qualche autografo da tenere come cimelio, ma l'allenatore bianconero si spazientisce per la scarsa collaborazione di alcuni tifosi. Il tecnico prima rimprovera un ragazzo per non aver teso la maglietta, poi fa lo stesso con un bambino e la sua sciarpa (Credits Ig @gobbidal1897)