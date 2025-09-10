Tifosi in visibilio per l'incredibile video che presenta la terza maglia della Juventus: non solo la metafora con la vendemmia e il buon vino ma soprattutto la presenza dei due ex campioni bianconeri Buffon e Barzagli

La Juventus ha superato ogni aspettativa con il Third Kit che sta facendo già letteralmente impazzire i tifosi. Una shirt dal sapore vintage, quasi minimal ma curata nei minimi dettagli, presentata con uno spot super emozionale dai due ex campioni bianconeri Buffon e Barzagli, per un made in Italy sempre più d'eccellenza. Video Credits Juventus