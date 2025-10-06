Juventus-Milan, tutta l’emozione di Max Allegri di ritorno allo Stadium

Un ritorno in grande stile, in una sfida che ha messo in palio tre punti pesanti. Juventus-Milan è stato il ritorno di Max Allegri da avversario allo Stadium tra grandi emozioni e momenti molto sentiti.

Juventus-Milan regala un pari che non fa male a nessuno, frenando la corsa in vetta di Allegri. I riflettori sono puntati tutti su di lui nella notte dell'Allianz Stadium, tornando da grande ex. Sorrisi, abbracci e occhi lucidi nell'incontrare lo staff bianconero, tanti calciatori tra cui Yildiz e rivivere dei momenti del passato che resteranno per sempre impressi nella storia del club bianconero. Video Credits Dazn Italia, Instragram.