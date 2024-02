Kakà, il fallaccio di IShowSpeed: la partita di beneficenza poteva finire male…

Lo streamer e YouTuber americano celebre per i suoi livestream, in cui videogioca a FIFA o a Fortnite, ha rischiato di fare molto male all'ex campione di Milan, Real e Brasile.

Partita di beneficenza Aboflah-Chunkz (5-7) giocata in Qatar nello stadio Ahmad Bin Ali: Speed, ha rischiato di fare molto male a Kakà, durante la charity Match For Hope. Lo youtuber ha inseguito l'attaccante brasiliano e lo ha colpito da dietro. Kakà non ha protestato. Speed si è infuriato per il cartellino giallo.