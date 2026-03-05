Il derby marchigiano va all'Ascoli: i tifosi dei bianconeri danno vita a dei festeggiamenti entusiasmanti

Il derby marchigiano è tra i più sentiti nel Gruppo B di Serie C. Ieri, in casa della Sambenedettese, è andata in scena la sfida contro l'Ascoli. La partita è stata vinta 0-1 dalla squadra bianconera, che ha strappato il vantaggio all'ottantanovesimo minuto grazie al gol di Simone Corazza. Da quel momento, è partita la festa! (Credits: pagina ufficiale Instagram dell'Ascoli)