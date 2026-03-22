Uno snodo fondamentale per la stagione dei Gunners: una coppa che può dare il boost finale anche per la corsa alla Premier League

Sui torrioni di Londra sono pronti i cannoni, mentre il veliero dei Lancaster si avvicina. Arsenal e Manchester City si ritrovano davanti per la finale dell'EFL Cup, meglio nota come Carabao Cup, oggi alle 17.30 nello stadio di Wembley. Per i Gunners ed i Citizens si tratta di una partita cruciale che potrebbe condizionare l'andamento della stagione, anche in campionato. Infatti, nella Premier League, i nord-londinesi di Mikel Arteta sono primi a 70 punti, a cui seguono proprio i mancuniani in blu di Pep Guardiola - un trofeo del genere, darebbe una spinta per il rush finale! Così, sono proprio i Gunners a chiamare i propri tifosi a raccolta per un primo tassello, con un video in cui pure il tecnico si aggrega all'appello: "Portiamola a casa, insieme". Credits video: Arsenal su X