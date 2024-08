La grande protesta nel derby! Venezuela, calciati fuori i rigori di proposito dopo la decisione del VAR

Il derby del calcio venezuelano è quello in cui si affrontano i due club più popolari e di maggior successo del Venezuela: il Caracas Fútbol Club e il Deportivo Táchira. È la rivalità più importante nel calcio venezuelano.

In tutti i duelli del campionato venezuelano che finiscono con un pareggio, 1-1 in questo caso, si tirano i calci di rigore che vengono aggiunti ad una coppa separata, in questo caso la "Copa Rey de Marcas", che non conta ai fini della normale classifica del campionato. I giocatori del Caracas li hanno calciati apposta fuori, come forma protesta per un gol gravemente annullato.