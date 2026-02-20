La Juventus presenta il quarto kit gara con un ritorno alle origini

Ispirazione vintage, colori istituzionali, colletto polo e le larghe bande bianconere che si alternano. I tifosi sono già in visibilio per il lancio delle maglie del quarto kit gara della Juventus, con un gradito ritorno al passato da parte dei...

Un restyling moderno di uno dei simboli della Juventus: le strisce bianconere tornano nel quarto kit gara dell'attuale stagione, preservandone pienamente il significato. Un fil rouge tra passato e presente tra linee pulite, proporzioni misurate e una naturale sicurezza nel ritorno della maglia vintage a maniche lunghe, che sta già facendo impazzire sui social i tifosi. L'ispirazione è quella vintage della stagione 1996-97, nella quale Juventus reinterpretò in orizzontale il suo iconico bianconero con un concept sperimentale mai utilizzato in gare ufficiali. Quelle attuali, faranno il loro esordio nella prossima gara contro il Como, andando già a ruba nelle prime ore dal lancio. Video credits: Juventus, Instagram.