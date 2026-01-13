Prima del match contro la Cremonese, la Juventus Women è scesa in campo all'Allianz Stadium di Torino per celebrare la conquista della Supercoppa, con un giro di campo insieme all'ambito trofeo. Grandi applausi per le campionesse, che si godono...

La Juventus Women ha alzato al cielo la Supercoppa Italiana, battendo in finale la Roma. Una splendida soddisfazione per le bianconere che si sono imposte 2-1 alzando al cielo l'ambito trofeo. Per celebrare la conquista del titolo, sono state invitate all'Allianz Stadium e prima del match contro la Cremonese hanno fatto un giro di campo raccogliendo gli applausi scroscianti dei tifosi. Video credits: Juventus, Instagram.