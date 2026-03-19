Sigaro, occhiali da sole e lattina di birra: il difensore finlandese nelle condizioni da "Una notte da leoni" per la festa della promozione

Cinque lunghissimi anni lontani dal campionato di massima serie sono, finalmente, giunti al termine. L'ADO Den Haag vince per 1 a 0 contro il Jong Utrecht e si prende la promozione in Eredivisie. La squadra de L'Aia mancava dal 2021, anno della retrocessione in Eerste Divisie. Dopo tanti tentativi, l'Ooievar (la Cicogna) conquista l'obiettivo con sei giornate d'anticipo. Dagli spalti al campo, parte la festa che si protrae anche negli spogliatoi, dove forse qualcuno avrà alzato il gomito più del solito. La prova è la condizione in cui si presenta il difensore finlandese Diogo Tomas ai microfoni post-partita. Credits: "ESPN NL" su X