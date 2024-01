L’AEK pareggia il derby di Atene al 96′: Terim “E il Var sul rigore per noi dov’era?”

L'AEK Atene pareggia su rigore il derby con il Panathinaikos al minuto 96 e i verdi vengono raggiunti in testa dal Paok Salonicco.

La reazione dell'allenatore del Panathinaikos Fatih Terim su Ivan Bebek, l'arbitro VAR della partita contro l'AEK: "Quello che è successo a Verbic era rigore, ma dobbiamo chiedere all'arbitro del VAR Ivan Bebek, perché non ha chiamato l'arbitro per il nostro rigore che non è stato dato?"