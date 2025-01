Un fine partita ad altissima tensione quello in L'Aquila-Sambenedettese, gara terminata 0-3 e valevole per il 21esimo turno del Girone F di Serie D. A fine partita si è scatenata una vera e propria guerriglia in campo tra le due tifoserie

Le tifoserie delle due squadre sono venute a contatto al termine del match nel corso del deflusso dallo Stadio Gran Sasso d'Italia-Italo Acconcia. I due gruppi ultras si sono scontrati a colpi di sedie, mazze e bastoni. Scene da far west. Solo l'intervento della Polizia ha permesso di riportare l'ordine in campo, con le due fazioni che sono state separate. (Fonte Video Account X Casual Ultra Official)